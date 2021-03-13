تحرير مختطف والقبض على الجناة في بغداد

وقالت الوزارة في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان بعد توافر معلومات لمكتب مكافحة اجرام النهراون حول حادث خطف احد المواطنين ضمن قاطع المسؤولية جنوب العاصمة بغداد، تم على الفور تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالوسائل الفنية الحديثة.تم التوصل الى الجناة وتحديد مكان تواجدهم وبعد استحصال الموافقات القضائية تم إلقاء القبض على متهمين اثنين وبدلالتهما تم تحرير المخطوف من داخل دارهما، حيث تم عرض المتهمين على انظار السيد قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق احكام المادة ٤٢١ من قانون العقوبات عن جريمة الخطف.