بالفيديو: الغانمي يؤكد تحديد مرتكبي جريمة البو دور والبدء بملاحقتهم

جاء ذلك خلال مشاركته رفقة نائب قائد العمليات المشتركة ومحافظ صلاح الدين في مراسم تشييع وعزاء ضحايا البو دور، حيث قال الغانمي في تصريح للسومرية، ان "الايام المقبلة ستشهد وضع خطة محكمة ومدروسة واستبدال قوات في منطقة البو دور لتأمين المنطقة".فيما لفت محافظ صلاح الدين عمار جبر، الى ان "الخطط الجديدة ستساعد على فرض الامن بشكل افضل"، مبينا ان "القيادة العامة للقوات المسلحة مهتمة بالموضوع وستشهد هذه المنطقة والمحافظة عموما استقرار امنيا كبيرا".من جهته شدد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، على ان "قيادة العمليات عاهدت ذوي الضحايا بالقصاص من المجرمين في اسرع وقت" واضاف انه "سيتم اعادة الانتشار والخطط في جميع مناطق صلاح الدين".