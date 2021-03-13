القبض على إرهابي وضبط كدسين من المواد المتفجرة والأسلحة في الانبار

وقال الغنام عبر حسابه في فيس بوك، أنه "بعملية امنية استخباراتية، نفذها رجال عمليات الانبار الفرقة 10 اللواء 39، ومفارز من جهاز الامن الوطني الانبار ضُبط من خلالها كدسين".وأضاف، أن "أحد الكدسين يحتوي على 1 طن من المواد التي تدخل بصناعة العبوات والاخر يحتوي على اسلحة واعتدة متنوعة".وتابع قائد عمليات الانبار انه "في الوقت نفسه نفذت الفرقة 1 ل 2 كميناً محكماً أوقع أحد إرهابيي داعش في منطقة الكيلو 160".