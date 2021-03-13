بالصور: مكافحة الإرهاب يعلن القبض على أربعة ارهابيين في ثلاث محافظات

وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، تواصل تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتها المُباغتة وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تستهدف بقايا عصابات داعـش، حيثُ تمكن الجهاز من إلقاء القبض على إرهابي مُتخفي بين المواطنين في حي الخضراء بالعاصمة بغداد بعمليةٍ شهدت إستخدام أسلوب إستخباري مُتقدم".واضاف البيان ان "الجهاز تمكن من إلقاء القبض على إرهابي آخر في قضاء عنة غربي محافظة الأنبار".وتابع انه "في ناحية العلم بمُحافظة صلاح الدين احكم جهاز مكافحة الإرهاب قبضته على هدفين من عصابات داعـش الإرهابية".