الخلية توجز فعاليات القوات الأمنية خلال 24 ساعة

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "باشر المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة / كركوك من خلال قوة من تشكيلات الفرقة الثالثة والخامسة الالية شرطة اتحادية بواجب تفتيش ( وادي زغيتون/طويليعة- البو محمد – الحرانة) ضمن محافظة كركوك ،اسفر الواجب عن العثور على اعتدة من مخلفات داعش وصاروخين نوع كاتيوشا وقنبرة هاون عيار 120 ملم، تم تدميرها موقعيأ من قبل الجهات المختصة".وأشارت إلى أن "المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك ومن خلال الفرقة الثامنة بمداهمة شرع احد الاوكار الارهابية في قضاء داقوق / منطقة الصمود وتم العثور على كدس للعبوات الناسفة يحتوي على ( ٣١ عبوه ناسفه - ٣١ مسطرة تفجير ) تستخدم من قبل المجاميع الارهابية في استهداف القوات الامنية / تم تفجيرها موقعيا من قبل مفارز المعالجة".وبينت الخلية، أن "قوة من فوج جهاز مكافحة الارهاب صلاح الدين قامت بنفيـذ واجب إلقاء القبض بالأشتــراك مـع مركز التنسيق الاستخبـــاري - ديالى في محافظة صلاح الدين - ناحية العلم - ناحية الضلوعية، حيث تم القاء القبض على اثنين من المطلوبين، واتخذت بحقهما الاجراءات القانونية".