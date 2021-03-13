قائد شرطة ذي قار يقدم "طلب اعفاء" من منصبه

أفاد مصدر أمني، السبت، بتقديم قائد شرطة ذي قار "طلب اعفاء" من منصبه.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قائد شرطة ذي قار اللواء عودة سالم عبود، قدم لوزير الداخلية طلب اعفاء من المنصب"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.