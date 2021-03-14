القبض على 41 متهماً بقضايا جنائية ومخالفات قانونية في بابل

اعلنت مديرية شرطة بابل، اليوم الاحد، القبض على (41) متهما بقضايا جنائية ومخالفات قانونية في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " المفارز نفذت عمليات تحري وملاحقة لعدد من المطلوبين للعدالة في مناطق متفرقة من المحافظة بغية متابعة تنفيذ أوامر القبض وتعزيز الأمن والاستقرار".



واضاف البيان إن "عملياتها الأمنية أسفرت إلقاء القبض على (41) متهما بقضايا جنائية ومخالفات قانونية، مشيرا الى أن "مفارزها نقلت المتهمين كافة الى مراكز التحقيق الأمنية بحسب قاطع المسؤولية لإكمال الإجراءات القانونية".