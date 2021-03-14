الحشد الشعبي يشرع بعملية أمنية واسعة شمال شرقي ديالى

ووفق بيان لاعلام الحشد الشعبي ورد للسومرية نيوز، فان "العملية انطلقت بمشاركة قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والقوات الملحقة بها المتمثلة بالألوية (1_ 20 _23 -24 – 4 – 28 – 110- ل نداء ديالي) والهندسة العسكرية للحشد بإسناد طيران الجيش".واشار الى انها "تعد استكمالاً لعمليات (ثأر الشهداء) حيث تهدف لضرب أوكار الإرهاب وإنهاء خطر تهديد داعش الإرهابي على القرى والمناطق شمال شرق ديالى وفرض الأمن والاستقرار فيها".