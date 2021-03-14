بعد الاشتباك معهم.. احباط محاولة تسلل ارهابية من الجانب السوري

وقالت القيادة في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان قوة من الفوج الثالث اللواء السادس في قيادة حدود المنطقة السادسة تصدت ليلة امس، الى محاولة تسلل من قبل مجموعة ارهابية لغرض العبور من الجانب السوري بإتجاه الاراضي العراقية في "منطقة الدوكجي الحدودية غرب جبل سنجار".وفي الوقت ذاته ، اشتبكت قواتنا البطلة مع مجموعة ارهابية اخرى من داخل الاراضي العراقية في جبل سنجار بعد ان قامت بفتح النار باتجاه الفوج ذاته واستمر الاشتباك مدة نصف ساعة تم خلاله ايقاف عمليه التسلسل وهروب المجموعة الارهابية باتجاه الاراضي السورية في حين قامت قوة اخرى من قطاعات الحدود بملاحقة العناصر الموجودة على جبل سنجار ومعالجتهم بمختلف الاسلحة ، وقد لاذت هذه العناصر الارهابية بالفرار ، حيث ادى الحادث الى استشهاد احد منتسبي الفوج الثالث اللواء السادس .وفي الوقت الذي نشد فيه على ايدي ابطال قيادة قوات شرطة حرس الحدود باجراءاتهم لمنع التسلل والتهريب في هذا القاطع والقواطع الباقية فان قيادة العمليات المشتركة وجهت قيادة عمليات غرب نينوى بتقديم الدعم والاسناد الى جميع المخافر الحدودية على طول الحدود مع تامين اسناد جوي لجميع القطعات في الوقت المناسب من قبل طيران الجيش والقوة الجوية .