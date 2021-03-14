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بالصور: المباشرة بفتح معبر من شرق نهر ديالى لتضييق الخناق على داعش

أمن

2021-03-14 | 05:46
بالصور: المباشرة بفتح معبر من شرق نهر ديالى لتضييق الخناق على داعش
2,499 مشاهدة

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، المباشرة بفتح معبر من شرق نهر ديالى لتضييق الخناق على داعش، فيما اكدت ان عمليات شمال شرق المحافظة تهدف لحماية المدنيين وملاحقة فلول داعش.

وقال مدير الهندسة العسكرية نعمة الكوفي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن عمليات "ثأر الشهداء" باشرت آليات الهندسة بفتح معبر من الجهة الشرقية لنهر ديالى وربطها بغرب النهر لإدامة التماس مع قطعات الجيش (فق5) وتضييق الخناق على عناصر داعش ومناطق إيوائه".

وأضاف الكوفي ان "المناطق التي تقع على صفاف نهر ديالى اوجدت غابات كثيفة وذات تضارس معقدة توفر ملاذا آمنا للإرهابيين"، مبينا أن "ربط الجهة الشرقية للنهر بغربها سيحقق تماسا مع القطعات الأمنية ويضيق الخناق على تحركات داعش".

وتابع الكوفي انه "للهندسة العسكرية سيكون دور كبير ومحوري ضمن عملية ثأر الشهداء والقضاء أوكار الإرهاب".

وفي وقت سابق، أطلقت هيئة الحشد الشعبي عملية أمنية واسعة استكمالا لعملية ثأر الشهداء شمال شرق ديالى.

ومن جانبه قال قائد عمليات الحشد في ديالى طالب الموسوي، الاحد، ان عمليات شمال شرق المحافظة تهدف لحماية المدنيين وملاحقة فلول داعش.

وذكر الموسوي في بيان تقلته السومرية نيوز، ان "قوات الحشد الشعبي والقوات الملحقة بها شرعت اليوم بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش في مناطق وقرى تابعة لناحية جلولاء"، لافتا الى ان "العملية انطلقت بناء على معلومات استخبارية دقيقة لملاحقة فلول داعش وتدمير مخابئه".

وأضاف الموسوي ان "العملية تجري وفق الخطط المرسومة لتأمين قواطع المسؤولية وحماية المدنيين من هجمات داعش"، مشيرا الى ان "قواتنا تواصل تقدمها لمحاصرة وتطويق الجهة الشمالية لنهر ديالى والتوغل الى وسط المنطقة لتماس مع محور (الجيش فق5 ) الذي بدأ بالتوغل من الجهة الجنوبية ضمن منطقة العمليات".

واوضح ان "عناصر داعش اتخذت من المناطق النائية والغابات الكثيفة في أطراف ناحية جلولاء ملاذا آمنا له ومنطلقا لعملياته الإجرامية ضد المدنيين والقوات الأمنية من خلال العبوات الناسفة ونصب الكمائن وعمليات القنص"، مردفا انه "بعد مناشدة الأهالي لضرورة حمايتهم من تهديدات داعش سيواصل الحشد الشعبي عملياته الأمنية لتأمين كامل المناطق والقرى ضمن قواطع المسؤولية".
 
 
 

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