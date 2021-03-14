ثلاثة مرشحين لمنصب قائد شرطة ذي قار

وقال تلفزيون الناصرية المحلي ان المرشحين هم كل من اللواء رحيم جاسم الصالحي، والذي يعمل الان في وكالة شؤون الشرطة بمقر وزارة الداخلية، وعمل سابقا كمدير للحركات في قيادة شرطة ذي قار.اما المرشح الاخر فهو العميد حسين حسوني حمدان، الذي يشغل الان منصب معاون قائد شرطة ذي قار.في حين كان المرشح الثالث هو العميد علي الشميساوي والذي يعمل الان في المتابعة واللجان في قيادة شرطة ذي قار وعمل سابقا مديرا لحماية المنشآت والشخصيات في المحافظة.