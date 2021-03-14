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شرطة البصرة تطيح بعصابة للسطو المسلح

أمن

2021-03-14 | 08:12
شرطة البصرة تطيح بعصابة للسطو المسلح
310 مشاهدة

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الأحد، الإطاحة بعصابة للسطو المسلح في محافظة البصرة.

وقالت الوكالة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بعد ورود اخبار عن جريمة سطو مسلح في منطقة الجمعيات منتحلين صفة جهه امنية من قبل عصابة مكونه من متهمين حيث تم الاعتداء على صاحب الدار و اصابته اصابه بليغه في منطقة الراس بواسطة قبضة المسدس".
 
وأضافت "على الفور تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الاجرام بامرة قائد شرطة محافظة البصرة والمنشآت اللواء عباس ناجي ادم وبعد التحري وجمع المعلومات تم التعرف على هوية المتهمين خلال 48 ساعة".
 
وأوضحت الوكالة، أنه "بعد وضع خطة محكمة تمت مداهمتهما والقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما المسدس المستخدم والملابس العسكرية المستخدمة في عملية السطو"، لافتا إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما و احالتهما الى القضاء لينالا جزاءهم العادل".

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