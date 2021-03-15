الحشد الشعبي يواصل عمليات ثأر الشهداء في ديالى

تواصل قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والقوات الملحقة بها المتمثلة بالألوية (1_ 20 _23 -24 – 4 – 28 – 110- نداء ديالى) والهندسة العسكرية للحشد بإسناد طيران الجيش عمليات ثأر الشهداء لليوم الثاني على التوالي.
بيان لاعلام الحشد تلقته "السومرية نيوز" قال ان اجراءاتها تعد استكمالاً لعمليات ثأر الشهداء حيث تهدف لضرب أوكار الإرهاب وإنهاء خطر تهديد الجماعة الإرهابية على القرى والمناطق شمال شرق ديالى وفرض الأمن والاستقرار فيها.
وتعمل الهندسة العسكرية للحشد الشعبي على فتح معابر من الجهة الشرقية لنهر ديالى لتحقيق التماس على قوات الجيش وتضييق الخناق على فلول داعش.