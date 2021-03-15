الحشد الشعبي يواصل عمليات ثأر الشهداء في ديالى

بيان لاعلام الحشد تلقته "السومرية نيوز" قال ان اجراءاتها تعد استكمالاً لعمليات ثأر الشهداء حيث تهدف لضرب أوكار الإرهاب وإنهاء خطر تهديد الجماعة الإرهابية على القرى والمناطق شمال شرق ديالى وفرض الأمن والاستقرار فيها.وتعمل الهندسة العسكرية للحشد الشعبي على فتح معابر من الجهة الشرقية لنهر ديالى لتحقيق التماس على قوات الجيش وتضييق الخناق على فلول داعش.