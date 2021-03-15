الشرطة الاتحادية تطيح بعصابة للتزوير بحوزتها 84 ختماً مزوراً

وقالت القيادة في بيان تلقته "السومرية نيوز" انه ومن خلال المتابعة والتحري لقاطع المسؤولية في شارع ابو نؤاس منطقة " الكرادة " ببغداد من إلقاء القبض على مُتهمَين يستغلان شقة للنصب والاحتيال لتزوير الوثائق والمحررات الرسمية مقابل مبالغ نقدية.واشار البيان ان العملية تمت خلال تتبع نُصِبَ فيه كمين محكم لهما حيث ضُبط بحوزتهما ( 84 ) من الاختام المزورة ومحررات وأوراق مزوررة تم تسليم المُتهمَين والمبرزات الجرمية الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهما.