بالفيديو مطالبات لاعادة النظر في الخطط الامنية لمنع تكرار الخروقات في المناطق الرخوة

مطالبات نيابية وشعبية بضرورة تكثيف العمليات الامنية في المناطق المحررة بسبب الخروقات التي تشهدها بين الحين والاخر والتي تودي بحياة الكثير من المواطنين العزل والقوات الامنية المرابطة لاسيما بعد الحادثة الاخيرة التي طالت ثمانية مواطنين في صلاح الدينعلى اثر الخروقات الارهابية التي تكرر حدوثها في المناطق المحررة والتي كان اخرها الجريمة التي تبناها تنظيم داعش الاجرامي في قرية البو دور جنوبي صلاح الدين ، والتي أسفرت عن استشهاد ستة أفراد من عائلة واحدة ومنتسب في شرطة صلاح الدين ومحامٍ .. توالت على خلفية ذلك مطالبات بأجراء عمليات امنية واسعة في تلك المناطق للقضاء على بقايا الارهاب ومنعها من محاولات ترتيب اوراقها .ويؤكد مختصون ضرورة تكثيف الجهد الاستخباري في المناطق التي شهدت خروقات امنية من اجل مراقبة التحركات المشبوهة وملاحقة المطلوبين للقضاء وتمييز الخلاية النائمة او المختبئة