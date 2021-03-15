بالفيديو: الشمري يتحدث عن ابرز الملفات التي بحثها الوفد الامني في سنجار

الشمري قال في تصريح للسومرية ، ان "الوفد الامني الذي وصل صباح اليوم الى سنجار استمع لايجاز قائد عمليات غرب نينوى وناقش تنفيذ بنود اتفاق سنجار، والحادث الاخير على الحدود العراقية السورية والوضع الامني بشكل عام".واشار الى "مناقشة ملف اعادة النازحين فضلا عن الاطلاع على بعض المشاكل اللي يعاني منها قضاء سنجار والاستماع الى مطالب الاهالي"، لافتا الى ان "بعض المطالب ستنقل الى القائد العام للقوات المسلحة للنظر فيها".