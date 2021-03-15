تحرير مختطفة "أجنبية" في بابل

وقالت الوكالة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بعد توفر معلومات عن وجود إمرأة محتجزة داخل احد الدور ضمن محافظة بابل ، باشرت قوة مشتركة من قيادة الشرطة ومديرية الأمن الوطني تجاه الهدف بعد استحصال الموافقات القانونية ، حيث تمكنت القوة من تحرير المختطفة والقبض على المتهم الذي قام بأختطافها".وأشارت إلى "تدوين أقواله بالاعتراف وتوقيفه من قبل السيد قاضي التحقيق وفق المادة ( ٤٢١ ) من قانون العقوبات".