ضبط قنابر هاون مخبأة بدار احد عناصر داعش في الانبار

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة اكدت وجود عددا من القنابر مخبأة بدار احد الدواعش في منطقة المراسمة شمال قضاء القائم بالانبار وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة واستخبارات لواء المشاة الالي ٣١ والفوج الاول منه بمداهمة الدار وضبط ٥ قنابر هاون من عيار ١٢٠ ملم تستخدم كعبوات ناسفة".واشار البيان إلى "تكفل الجهد الهندسي للفرقة برفع العبوات وتفجيرها بالمكان المخصص لذلك".