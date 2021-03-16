بينهم أطفال.. القبض على متهمين ببيع المواد المخدرة والاتجار بالبشر

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من مكتب الرصافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تمكنت من إلقاء القبض على متهمة مطلوبة وفق أحكام المادة (٦) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر مع ٦ متهمين آخرين بضمنهم أطفال قاصرين بقضية المتاجرة بالمواد المخدرة وضبط بحوزتهم ٢٠ شريطا من الحبوب المخدرة مع كيس يحتوي مادة الكرستال و ٤ امبولات للتعاطي".واضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفق القانون".