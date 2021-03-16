قتل امرأتين وهرب.. كاميرات المراقبة تكشف جريمة في صلاح الدين

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣ حدثت جريمة قتل نساء عدد (٢) ليلا في منطقة الديوم بتكريت، حيث باشر قسم مكافحة الاجرام وبالتعاون مع مديرية استخبارات والتحقيقات الاتحادية ومديرية الامن الوطني في صلاح الدين بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن الحادث والرجوع الى الكاميرات حيث تم الاشتباه بشخص يدعى (أ إ ع د) يستقل عجلة نوع اوبل (فكترا)".وأضاف البيان، أنه "بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٥ تم نصب كمين له والقي القبض عليه في منطقة الديوم وبعد التحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف صراحة بقيامه بقتل المجنى عليهن بدوافع مادية وبواسطة (مسحاة) والتي ضبطت في عجلته مع هواتف النساء والحقائب اليدوية".وأوضحت القيادة، أنها ضبطت بحوزته أيضاً "كذلك ضبط بحوزته سند شراء قطعة ارض في منطقة الشهامة من المبلغ الذي سرقه من النساء الذي قتلهن"، مؤكداً أنه "تم تدوين أقواله بالاعتراف تمهيدا لاحالته الى القضاء".