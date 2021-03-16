رفع عبوات وصواريخ ورمانات في ثلاث محافظات

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارزها عالجت 6 رمانات يدوية في الجانب الايمن لمحافظة نينوى".وفي محافظة صلاح الدين، أشارت إلى "معالجة 4 عبوات ناسفة محلية الصنع في منطقة الرواشد وعبوة اخرى في منطقة العوارة".وأوضحت المديرية، أنه "تمت معالجة11 صاروخ قاذفة في مندينة عامرية الصمود، ومعالجة 13 عبوة ناسفة محلية الصنع في حي الأمين بمحافظة الانبار".وبينت، ان "جميع هذه المعالجات هي لذخائر حربية ومخلفات الارهاب تتم معالجتها وفق الإجراءات القياسية".