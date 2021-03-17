الاستخبارات تلقي القبض على ارهابي في كركوك

وقالت الاستخبارات في بيان تلقته "السومرية نيوز" انه "بعد ان جرت اشتباكات مع الارهابيين يوم امس الثلاثاء، اثناء مداهمة احدى مضافاتهم تم اصابة احد الارهابيين في وجهه ويديه وتمكن حينها من الهرب الى عمق وادي الكور في كركوك".واضاف البيان ان "الاستخبارات العسكريةوبعدها لم تتوانى من البحث لمتابعة الارهابي المصاب وتم تعقب تحركاته حيث اكدت المعلومات الاستخبارية تواجده في مستشفى داقوق بكركوك لتلقي العلاج من الاصابة، فتم التنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة قي كركوك وصدرت الاوامر بالتحرك الفوري لمفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة ٤٥ نحو الهدف وتم الاجهاز على الارهابي داخل المستشفى والقبض عليه قبل خروجه منها".وتابع انه "بعد اكمال التحقيقات تمت إحالته للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".