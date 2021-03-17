اجرام بغداد تلقي القبض على متهمين بالخطف والسرقة

وقالت المديرية في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان مفارز مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام النهروان تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بعملية خطف في منطقة النهروان.وبينت المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصوليا وتوقيفه وفق المادة ٤٢١ ق.ع .في حين تمكنت قوة اخرى من مكتب مكافحة اجرام الدورة من القاء القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (٢٠) مليون دينار عراقي مع موبايلات عددها(٢) من إحدى الدور السكنية في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.حيث تم الاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصوليا وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٢ ق.ع .