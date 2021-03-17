العثور على مضافة داعشية وعبوات ناسفة ومواد أخرى في كركوك

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قطعات اللواء 19واللواء 20 الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبإشتراك الفوج الآلي والجهد الاستخباري نفذت عملية تفتيش واسعة ضمن قاطع المسؤولية في كركوك، وبإشراف قائد الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، نُفذت العملية من ثلاثة محاور ضمن ناحية الرشاد ( وادي الكرحة _ ووادي الشاي _ الى شرق عرب كوي)".واضاف البيان انه "تم خلالها تدمير مضافة للعصابات الإرهابية عثر بداخلها على خلايا للطاقة الشمسية وأجهزة موبايل بالإضافة إلى ملابس ومواد غذائية وافرشة، كما تمكنت القطعات المنفذة للواجب من العثور على 3 عبوات ناسفة تم تفكيكها من قبل مفارز الجهد الهندسي للفرقة".