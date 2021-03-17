بينهم إرهابيون.. اعتقال عدد من المتهمين في العاصمة بغداد

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القوات الأمنية في لواء المشاة الـ(27) نفذت عمليات البحث والتفتيش في جانب الكرخ تمكنت خلالها من اعتقال متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، و(3) متهمين بينهم فتاة فيما تم نصب عدد من كاميرات المراقبة في الطرق والتقاطعات الحيوية ضمن قاطع مسؤولية اللواء في جانب الكرخ".واضاف البيان ان "فرقة المشاة السادسة مستمرة بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة فــــي منــــاطق شمــــال وغربي بغــــداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، أسفرت عـــــن اعتقال عدد مـــــن المتهمين وفــــق مـــــواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب".واوضح ان "فرقة المشاة الحادية عشر واصلت تامين الحماية لـ(64) مركز انتخابي وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة ضمن قاطع المسؤولية في جانب الرصافة، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب وضبط مواد مخدرة وأدوات تعاطيها، بالإضافة الى اعتقال متهمين اثنين وفق المادة (423/ جرائم الخطف) من قبل قوة من فرقة المشاة السابعة عشر ضمن مناطق جنوبي بغداد".واردف البيان ان "الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، وفض نزاع عشائري مع اعتقال طرفي النزاع، في حين تم تنفيذ واجب اسناد كوادر وزارة الكهرباء لغرض نصب أبراج الطاقة شرقي بغداد".واختتم البيان بالقول: " القوات الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية اعتقلت متهم يستقل سيارة مسروقة بعد نصب عدد من السيطرات المفاجئة ضمن قاطع الكرخ، إضافة إلى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة".