الكهرباء تكشف هدف استهداف ابراج الطاقة

وقال العبادي خلال حديثه لنشرة اخبار السومرية، ان "ابراج الطاقة الكهربائية تستهدف مرة اخرى ضمن استهداف ممنهج لتدمير البنى التحتية لشبكة نقل الطاقة الكهربائية، والاستهداف بفترات متقاربة يهدف الى اسقاط شبكة الكهرباء في العراق".وبين ان "هذه الجريمة ادت الى خسارة 400 ميكا واط من من الطاقة الكهربائية داخل المنظومة الوطنية".واضاف العبادي، أنه "بعد التحري تبين ان استهداف الابراج تم بعبوات ناسفة ادى الى تدميرها بالكامل مما سيتطلب وقتا وجهدا كبيرا لاعادتها الى الخدمة مرة اخرى".واشار المتحدث باسم الوزارة الى، ان "تأمين شبكة الابراج الكهربائية صعب جدا وذلك لامتداد الشبكة لمئات الكيلو مترات في مناطق وعرة تحتاج الى وجود قوات امنية كبيرة لحمايتها"، موضحا انه "يمكن مراقبة الشبكة من خلال الطائرات المسيرة والكامرات الحرارية التي قد تحد من كثرة استهدافها".