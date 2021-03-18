اجرام بغداد تلقي القبض على عصابة في الغزالية

وبينت المديرية اليوم الخميس في بيان تلقته "السومرية نيوز" إن مفارزها تمكنت من القبض على الجناة وهم متهمين أثنين يستقلان دراجة نارية وضبط بحوزتهما (مبالغ مالية مسروقة مع مسدس وجهاز موبايل) ، حيث تم التحقيق معهما ودونت أقوالهما بالاعتراف عن أكثر من عملية سرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما أصوليا وتوقيفهما وفق أحكام المادة 446 ق.ع.الى ذلك نفذت مفارز المديرية أوامر قبض قضائية أخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل .