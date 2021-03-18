اجتماع امني في الديوانية يتعلق بتأمين الانتخابات

وقال اعلام شرطة الديوانية في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان الاجتماع جرى برئاسة قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الكريم التميمي فضلا عن مدير حماية المنشآت والشخصيات في وزارة الداخلية اللواء إسماعيل نعمة وقائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي حيدر حسن منخي وعدد من ضباط الأجهزة الأمنية.واضاف البيان ان الاجتماع ناقش الاستعدادات النهائية للانتخابات التي ستجري في شهر تشرين الأول القادم.