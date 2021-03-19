البصرة.. ضبط ادوية منتهية الصلاحية ووصولات بيع الى بغداد والمحافظات

وذكر الامن الوطني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "مفارز الجهاز وبالاشتراك مع مفرزة تفتيش تابعة لمديرية الصحة في محافظة البصرة، تمكنت من ضبط 5 اطنان من الدواء منتهي الصلاحية في احدى المكاتب العلمية الكائنة في حي الجزائر بعد استحصال الموافقات القضائية"، مشيرا الى "مصادرة قوائم ووصولات بيع الدواء الى مختلف المحافظات، ومنها العاصمة بغداد وباسعار زهيدة".واضاف، ان "العملية تمت بناءً على معلومات دقيقة من احد المواطنين المتعاونين وضمن الجولات الميدانية التي يُجريها جهاز الأمن الوطني لمتابعة اسعار الدواء ومدى صلاحيته".واكد البيان ان "المفارز القت القبض على الصيدلاني صاحب المكتب وجرى تدوين اقواله، وتسليمه مع المضبوطات الى الجهات المختصة بموجب محضر ضبط اصولي، لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقه".