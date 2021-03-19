الاستخبارات العسكرية تحبط عملية تهريب نفط خام في كركوك

المديرية اعلنت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عملية الضبط تمت استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة عن تحرك صهريج محمل بـ٣٦٠٠٠ لتر من النفط الخام المهرب، ترافقه عجلة نوع تاهو لصاحب الحمولة في منطقة ساقزلي بمحافظة كركوك".واضاف انه "وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة تم إحباط عملية التهريب والقبض على الصهريج وسائقه والعجلة المرافقة لها وضبط بحوزتهم بندقية كلاشنكوف و١٨٢٠٠ دولار و٢٤٠٠٠٠٠ دينار عراقي".مشيرا الى "تسليم المعتقلين والمضبوطات الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية".