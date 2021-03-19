بعد تبادل اطلاق النار.. الاطاحة برئيس عصابة خطير في مدينة العمارة

قيادة الشرطة ذكرت في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "وبإشراف ميداني ومتابعة دقيقة من قبل قائد شرطة ميسان تمكنت قوة خاصة من الشرطة من مطاردة رئيس العصابة التي تم القاء القبض عليها خلال الأسبوع الماضي والتي كانت تقوم بملاحقة مركبات الحمل القادمة من منفذ الشيب وإطلاق النار عليها وكذلك القيام بتنفيذ مايعرف بالدگة العشائرية مقابل مبالغ مالية".واضافت القيادة في بيانها ان "العصابة كانت قد اعترفت بجرائمها وعن رئيسها الذي قامت القوة الأمنية المذكورة بجمع المعلومات عنه والتحري عن أماكن تواجده".ولفت الى ان "القوة استطاعت من محاصرته في أحد مناطق مدينة العمارة والقاء القبض عليه بعد تبادل إطلاق النار معه، وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بغية احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".