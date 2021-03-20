بالارقام.. عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرقة المشاة السادسة نفذت عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الفرقة أعلاه من ضبط كدس للأسلحة والاعتدة غربي بغداد، يحتوي على: ثلاث قذائف مدفع نمساوي، وثلاث قنابر هاون عيار (82)ملم، وقنبرة هاون عيار (٦٠) ملم، و30 كيلو من مادة بودرة الألومينيوم، وقاذفتي RBG7 مع ثلاث صواريخ قاذفة، و(47) اطلاقة عتاد رشاش احادية ١٤ملم، وحاويتي عتاد و(300) إطلاقة سلاح BKC، بالإضافة إلى اجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط اعتدة، غرب بغداد".واضاف البيان ان "اللواء (27) تابع تنفيذ عمليات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، وتمكن من اعتقال عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالتزوير، وضبط أسلحة غير مرخصة".وبين ان "فرقة المشاة الحادية عشر تستمر بتامين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة غير مرخصة".كما تمكنت الفرقة الأولى شرطة اتحادية من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، واعتقال متهم بالسرقة، ومتهم آخر بالقتل، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، وفقا للبيانواوضح ان "القوات الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية واصلت تنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها، وتمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وتأمين المراكز الانتخابية، وغلق عدد من المطاعم والقاعات والملاعب المخالفة للقانون، إضافة إلى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة".