الاستخبارات العسكرية تضبط صواريخ وقذائف غربي نينوى

المديرية ذكرت في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة ٤٣ ، تمكنوا من ضبط ٦ صواريخ مدفع 106 ملم ، وقذيفتي مدفع 155 ملم، في قرية اشوا التابعة لناحية تل عبطة غربي نينوى" .واشار البيان الى ان "العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى"، مضيفا ان "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد تحت السيطرة".