بالفيديو.. القبض على مدير عام متلبساً برشوة تبلغ 100 ألف دولار

اظهر مقطع فيديو حصلت عليه السومرية نيوز، عملية القاء القبض على مدير عام في احدى الوزارات متلبسا في الرشوة.

العملية التي نفذها جهاز الامن الوطني اسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته 100 الف دولار وهو جالس في سيارته.