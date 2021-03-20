شرطة بغداد في الكرخ والرصافة تنفذ 30 أمر قبض لمطلوبين

بيان لوزارة الداخلية ورد لـ"السومرية نيوز" ذكر مفارز مديرية شرطة بغداد الرصافة نفذت ( ١٥ ) أمرا للقبض وفق مواد قانونية مختلفة، فيما تم القبض على متهم بالإرهاب، ومتهم بالاغتصاب، ومتهم بالسرقة، ومتهمين (٢) بالتزوير، بالإضافة إلى القبض على( ١٥ ) متهما وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى.وتابع البيان ان مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ نفذت (١٥) أمرا للقبض وفق مواد قانونية مختلفه، وتمكنت مفارز مديرية شؤون السيطرات من القبض على متهم بالإرهاب، وضبط (٢٩) مخالفا مع عجلتين تحملان مواد ممنوعة من الاستيراد، ومتهم بالتزوير، وتلقي القبض على متهم وفق الماده ٣٢ ق ع.