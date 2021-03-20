بالفيديو: الشمري والجبوري يؤكدان استتباب الوضع الامني في كركوك

الشمري اكد في تصريح للسومرية نيوز، ان "القوات الامنية استخدمت سياقا جديدا للتعامل مع المعلومات الاستخبارية وتم تنفيذ ضربات جوية حققت نتائج جيدة في قاطع الجنوب والجنوب الغربي لمحافظة كركوك".من جانبه اوضح محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، ان ادارته تقدم الدعم على قدر استطاعتها للقوات الامنية وهناك استتباب واضح للامن، مشددا على ضرورة ادامة الزخم الامني للقضاء على العصابات المتبقية.واشار الى ان "القوات الامنية لديها صورة واضحة عن مكان تواجد العدو الذي يستخدم اسلوب العصابات والهجوم الليلي".