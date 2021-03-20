القبض على مرتكبي جريمة البو دور في صلاح الدين

وقال الحشد في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انه "تم تشيكل غرفة عمليات من استخبارات اللواء 35 واستخبارات وأمن الحشد وبمشاركة استخبارات الداخلية لتحليل المعلومات والإفادات"، مبينا ان "الجهود تكللت بإلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين في الجريمة حيث تم مصادقة أقوالهم في محكمة جنايات تكريت".واضاف البيان، ان "المجرمين الملقى القبض عليهم من نفس القرية وبينهم من تعاون مع داعش وشارك بتمويل عناصره"، مشيراً إلى ان "شهداء الجريمة الجبانة حدثت بسبب تعاون الاهالي مع القوات الامنية والحشد الشعبي ولكونهم رافضين للارهاب وافكاره".وأكدت المعلومات الأولية، أن "الجريمة وقعت منتصف ليلة الجمعة، واستهدفت 3 منازل تعود لمواطنين في قرية البو دور بمنطقة العوينات جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين".وشن إرهابيو داعش الاجرامي فجر الـ 12 آذار 2021 هجوماً على أسرة في منطقة البو دور جنوبي تكريت حيث قاموا بقتل 8 مواطنين بينهم 6 من عائلة واحدة.واعلن تنظيم داعش الإرهابي، في 12 آذار، مسؤوليته عن تنفيذ جريمة البو دور في محافظة صلاح الدين.