تدمير 3 اوكار للارهابيين في قضاء الطارمية

وذكرت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد والفرقة السادسة، والفوج الاول باللواء الأول قوات خاصة ، تمكنت من العثور على ثلاثة أوكار للإرهابيين تحتوي مواد غذائية في بساتين البو شهاب في قضاء الطارمية "، مشيرا الى "قيام الجهد الهندسي بتفجيرها".واضاف البيان، انه " تم العثور ايضا على عبوة ناسفة، وكيلو غرام من مادة نترات الامونيا و ٣ كيلو غرامات من عجينة C4 و٣ كيلو غرامات من مادة الكبريت".