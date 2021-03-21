معالجة صواريخ ومقذوفات وقنابل في اربع محافظات عراقية

وبينت المديرية في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان مفارزها تمكنت من معالجة اربع رمانات يدوية مرمية في مكب للنفايات في منطقة مدينة الصدر ببغداد.فضلا عن معالجة (8) مقذوفات حربية عيار 106 ملم في مدينة سامراء وعبوة ناسفة محلية الصنع في ناحية العوينات بمحافظة صلاح الدين واشارت المديرية الى تمكن مفارزها في محافظة الانبار من معالجة حزامين ناسفين وثلاث قنابر هاون وعبوتين ناسفتين محليتي الصنع في منطقة عامرية الصمود بمدينة الفلوجة.اما في نينوى فقد تمكن خبراء مكافحة المتفجرات من معالجة صاروخين نوع كاتيوشا وحزامين ناسفين في ايمن الموصل.