اطلاق سراح احد مختطفي ناحية العبارة في ديالى

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، بان "المجموعة المسلحة التي يشتبه بانتمائها الى عناصر داعش قد اطلاق سراح احد المختطفين الاربعة والذين يعملون في حقول الدواجن في بساتين ناحية العبارة اطراف قضاء بعقوبة، من دون الادلاء بمزيد من التفاصيل" .وكان مصدر أمني في محافظة ديالى قد افاد، بقيام عناصر داعش امس السبت باختطاف 4 مدنيين في اطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة يعملون في حقول دواجن، واقتادوهم الى جهة مجهولة.