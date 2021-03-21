إصابة جندي بنيران قناص شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الاحد، بإصابة جندي بنيران قناص شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جندياً اصيب بجروح بسلاح قناص ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.