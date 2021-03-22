وفد امني رفيع يصل الى كربلاء المقدسة

وذكرت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وصلا الى محافظة كربلاء المقدسة على رأس وفد امني رفيع".واضاف البيان ان "الزيارة تأتي لمتابعة الوضع الامني ومراجعة الخطط والاستعدادات لاستقبال زوار المدينة المقدسة خلال زيارة النصف من شعبان، بالاضافة الى تنسيق الجهود الامنية والخدمية مع الحكومة المحلية والعتبات لغرض انجاح الزيارة وتأمين الحماية للزائرين".