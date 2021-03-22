نجدة بغداد تعلن القبض على عدد من المتهمين وضبط عجلات مخالفة

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارزها القت القبض على متهمين اثنين لحيازتهما رمانات يدوية في منطقتي حي طارق والشعب، فضلا عن إلقاء القبض على عدد من المخالفين لإجراءات الحظر الصحي الوقائي"، منوهة الى ضبط 5 سيارات عليها إشارة حجز".وأشارت المديرية الى قيامها بإحالة جميع المتهمين والعجلات المضبوطة الى الجهات المعنية لغرض إكمال الإجراءات القانونية.