عمليات نينوى تعقد مؤتمراً مع شيوخ العشائر لضمان أمن واستقرار المحافظة

وقالت وزارة الدفاع في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نائب قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن نجيب احمد خليفة، عقد مؤتمراً لضباط استخبارات الفرقة الخامسة عشرة وشيوخ العشائر في المحافظة".وبحسب البيان، أكد خليفة على ضرورة أن يكون هناك عمل مشترك بين الأجهزة الأمنية والمواطن لضمان الأمن والاستقرار ضمن قاطع العمليات"، ومبيناً أن "الأجهزة الأمنية وجدت لحمايتهم وإيجاد فرص عمل إلى شبابنا من خلال الاستقرار الأمني، وهذا يأتي من خلال تظافر جهود الجميع".