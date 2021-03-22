بينهن "مسؤولة كفالات" داعش.. القبض على ارهابيتين في كركوك (صور)

تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، من القبض على ارهابيتين تنتميان الى عصابات داعش في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وذكرت مديرية الاستخبارات في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ ولواء المشاة ٥١، تمكنت من القاء القبض على ارهابيتين اثنتين في ناحية الزاب بقضاء الحويجة في كركوك"، لافتة الى ان "احداهن تشغل منصب مسؤولة كفالات داعش الارهابي، وهن من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".