مقتل وإصابة خمسة أشخاص بنزاع عشائري شرقي الناصرية

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل وإصابة خمسة أشخاص بنزاع عشائري شرقي مدينة الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في نزاع عشائري بناحية أور شرقي الناصرية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.