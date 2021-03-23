وكالة الوزارة لشؤون الشرطة توضح تفاصيل الاطاحة بعصابة في البصرة

اعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة والمنشآت، اليوم الثلاثاء، عن الاطاحة بعصابة مكونة من متهمين قاما بجريمة اغتيال احد المواطنين قبل يومين في قضاء الزبير.





وذكرت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان تلقته "السومرية نيوز" انه "بعد ورود معلومات استخبارية لمديرية شرطة البصرة عن مكان تواجدهم في ناحية سفوان على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من قسم مكافحة الاجرام في البصرة والفريق التكتيكي لمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب البصرة وخلية الصقور وبعد مداهمة وكرهم حدث تبادل لاطلاق النار مع العصابة".

واضاف البيان ان "اطلاق النار ادى الى استشهاد منتسب من قسم مكافحة الاجرام واصابة عدد من عناصر القوة المداهمة واسفرت المواجهة معهم الى قتل احد المجرمين والقاء القبض على الاخر".





