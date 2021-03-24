القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب في السليمانية

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نتيجة للتنسيق العالي والدقيق بين مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن ومديرية أسايش السليمانية وبتنفيذ من قبل قوة مشتركة، أُلقي القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء وفق المادة (١/٤) إرهاب، كانوا متواجدين في محافظة السليمانية ظناً منهم إنهم سيكونوا بعيدين عن عيون الأجهزة الأمنية الا أن التنسيق المشترك أثمر عن القاء القبض على المتهمين".واضاف البيان انه "تم تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".