مقتل مدني بأسلحة كاتمة شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني بالعاصمة بغداد، اليوم الأربعاء بمقتل مدني بهجوم مسلح شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، أن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة الشعب مما اسفر عن مقتله في الحال".