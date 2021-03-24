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بالارقام.. الناطق باسم القائد العام يعلن نتائج عملية "الأسد المُتاهب"

أمن

2021-03-24 | 04:45
بالارقام.. الناطق باسم القائد العام يعلن نتائج عملية "الأسد المُتاهب"
1,133 مشاهدة

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، نتائج عملية "الأسد المُتاهب" في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل.

وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، وبإشراف من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، ومنذ الـ 9 من أذار للعام 2021 إنطلقت عملية "الأسد المُتاهب" في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل والتي إستهدفت بقايا عصابات داعـش الإرهابية".

واضاف ان "جهاز مُكافحة الإرهاب باشر بهذه العملية بعزمٍ عال وجُهد إستخباري وعملياتي كان الأول من نوعه، حيث شهدت هذه العملية أسلوب تكتيكي مُتقدم من خلال نشر مفارز قناصين على مسافةٍ من مداخل ومخارج الكهوف والاوكار في المناطق الشاهقة من جبال مخمور والتي لايُمكن الوصول أليها بالعجلات العسكرية والذي مكن بقايا داعـش من التخفي فيها".

وتابع ان "ابطال القوة الجوية العراقية وطيران الجيش العراقي والتحالُف الدولي اشتركت في إسناد رجال جهاز مُكافحة الإرهاب من خلال توجيه (312) ضربة جوية، كان لها دورًا مهمًا من خلال تدمير ( 120) كهفا وموقعا تسببت بقتلهم وهروبهم بعد أنهيارها عليهم، فتلقوا نار الحق من قناصي جهاز مُكافحة الإرهاب الأمر الذي دفع عناصر عصابات داعـش إلى إعلان إستسلامهم إلى رجالنا الأشاوس".

واوضح ان "عملية الأسد المُتاهب استمرت (14) يومًا قُتل فيها (27) إرهابيا من عصابات داعـش تم رصد قتلهم بشكل مُباشر فيما لم يتسنى معرفة عدد القتلى الذين طُمرت جُثثهم تحت الصخور الجبيلة"، موضحا ان "العملية شهدت تنسيقا كبيرا بين أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب والقوات الأمنية والبيشمركة".

وبين رسول ان "جهاز مُكافحة الإرهاب كان ومازال عنوانًا للمهنية والتفاني في خدمة وحب هذه الوطن"، لافتا الى ان "رجاله أبتداءً من رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب مرورًا بالقادة والضُباط والمُقاتلين هم اليد الضاربة للعراق والقائد العام للقوات المُسلحة في دحر المجاميع الإرهابية والفكر المُتطرف".
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